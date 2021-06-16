Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

По плану на встречу в узком составе был отведен примерно час с четвертью, однако по факту беседа продлилась почти два часа.

В начале встречи Путин выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут продуктивными. Он поблагодарил Байдена за инициативу провести саммит. Американский лидер заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества и разногласия. Он также подчеркнул, что «всегда лучше встречаться лицом к лицу».