Переговоры «Талибана» с представителями США и ЕС пройдут 27-29 ноября

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Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» проведет переговоры с представителями США и Европейского союза в столице Катара 27-29 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальной странице «Исламского эмирата Афганистан» (ИЭА, используемое талибами название государства) в Twitter.

«Министр иностранных дел ИЭА Амир Хан Моттаки встретится с представителями США, ЕС и других сторон в столице Катара 27-29 ноября», — отмечается в сообщении.

В нем указывается, что в ходе встреч в Дохе «будут обсуждаться политические вопросы, высвобождение банковских резервов Афганистана, гуманитарная помощь, вопросы, связанные с образованием и сферой здравоохранения, другие, связанные с ними темы». Главу МИД временного правительства талибов «будут сопровождать представители министерств образования и здравоохранения, финансов, Центрального банка Афганистана и [сформированных талибами] структур безопасности».

Ранее в Вашингтоне проинформировали о том, что спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе приедет в столицу Катара, где обсудит с лидерами талибов вопросы борьбы с терроризмом на афганской территории.