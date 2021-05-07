Перелом в ситуации с пандемией

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Существенный перелом в ситуации с COVID-19 в Литве возможен в июне, утверждает старший советник президента Гитанаса Науседы по социально-экономической политике Симонас Крепшта.

«В данный момент мы находимся на перекрестке и близки к моменту, когда ситуация по причине набравшей обороты вакцинации может начать улучшаться», – заявил советник после встречи с членами Экспертного совета по вопросам здоровья.

По его словам, на встрече обсуждался пример Соединенного Королевства, который свидетельствует о том, что после вакцинации четверти населения начинает сокращаться число заболеваний, количество пациентов в больницах, а прививка первой дозой хотя бы половины населения «значительно меняет ситуацию».

«Того же можно ожидать в начале июня в Литве. Мы близки к существенному перелому в ситуации с пандемией. Кроме того, карантинные меры и их соблюдение очень важны», – сказал С. Крепшта.

Профессор Университета наук о здоровье Литвы Миндаугас Станкунас утверждает, что с 17 апреля Литва находится в «черной зоне», однако, если сравнивать с октябрем и ноябрем прошлого года, рост «замедлился и значительно отличается от того, что мы наблюдали ранее».

Он отметил, что ряды заболевших молодеют: в январе пациенты моложе 50 лет составили около 50% заболевших, в данный момент на эту группу приходится около двух третей случаев, сократилось количество заболевших среди жителей в возрасте 50 лет и старше.

Эксперты, представившие данные мобильности населения от Google, отметили рост мобильности жителей, люди чаще ходят в продуктовые магазины.

«Если сравнить мобильность в этом сегменте с январем 2020 года, то сейчас жители Литвы ходят в продуктовые магазины почти на 30% больше, чем в январе. Мы видим значительное повышение мобильности в торговых центрах в понедельник, вторник, а если говорить о четвергах, пятницах, то реально восстановился тот уровень, который был до открытия торговых центров. Поэтому можно сказать, что штурма торговых центров не было», – сказал М. Станкунас.

Эксперт напомнил, что исполнились прогнозы, представленные в конце марта, что наиболее вероятен «средний сценарий», когда во второй половине апреля можно ожидать 1 тысячу новых случаев за сутки.

Он утверждает, что количества нескольких сотен случаев в сутки можно добиться в первой половине июня.

«Вполне вероятно, что будет умеренный рост случаев и он не будет превышать 1500 случаев в день, это должно быть в середине мая. Позднее, мы думаем, вакцинация все же сделает свое дело, и у нас будет значительное сокращение случаев. По нашим нынешним подсчетам, вполне возможно достичь иммунитета в популяции в первой половине июля», – сказал он.