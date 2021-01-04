Перепись населения и жилья в Литве будет проводиться по госданным

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

В январе в Литве начинается перепись населения, проводимая раз в десять лет, она будет проводиться на основании административных источников, переписчики жителей не будут посещать.

Как сообщил в понедельник Департамент статистики, решение основываться на данных различных госрегистров и информационных систем принято по причине пандемии, однако для ускорения и упрощения процесса подготовка к этому шла с 2011 года.

«Большинство прогрессивных стран стремятся к тому, чтобы государственные регистры соответствовали реальному положению в стране, и чтобы перепись проводилась на основании административных источников. Это позволяет получить качественные данные и представить оперативную информацию. Долгая обработка данных, полученных напрямую у населения, уже не отвечает потребностям потребителей. Кроме того, новый способ позволяет экономить государственные средства», – сказала заведующая Отделом статистики населения Департамента статистики Ванда Вайткувене.

Точка отсчета переписи – 1 января 2021 года. Это означает, что перепись зафиксирует подробную картину этого момента о жителях и домашних хозяйствах страны: количество постоянных жителей по возрасту, полу, профессии, занятости, источникам доходов, гражданству, национальности, семейному положению, а также по составу домашнего хозяйства, обеспечению жильем, условиям проживания.

Эти данные можно будет анализировать по разным срезам. Детальная статистика будет открыта для общественности.

Для подготовки информации переписи будут использоваться данные, собранные в 19-ти государственных регистрах и информационных системах о населении и его жилье.

Предварительные результаты переписи будут опубликованы в конце этого года.

По информации Департамента статистики, перепись этого года будет уникальной, поскольку зафиксирует ситуацию при карантине. Данные можно будет сравнить с предыдущими переписями.