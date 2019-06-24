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Переправа в Смильтине

Фото BFL/Тадаса Умараса

Представитель переправы в Смильтине утверждает, что делается все возможное для того, чтобы жители Неринги и отдыхающие не испытывали неудобств в начале сезона при переправе через Куршский залив.

С января перестало действовать преимущество для местных жителей, которые остались недовольными тем, что им приходится стоять в очереди и тратить время наряду со всеми.

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис утверждает, что было рекомендовано перемены вводить осенью, когда заканчивается сезон и можно предоставить всю необходимую информацию для жителей.

После проверки выяснилось, что 2,5 тысячи разрешений было выдано людям, место жительства которых не было задекларировано на Куршской косе.

Подготовлено  литовскими СМИ

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