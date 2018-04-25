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Осенью изменится стоимость недвижимости, от которой будет зависеть налог на имущество

  • Фото www.pixabay.com

Осенью 2020 года выяснится, как изменится стоимость недвижимости жителей Литвы, поскольку Центр регистра обновляет данные о стоимости жилья. Стоимость, от которой сейчас зависит налог на недвижимость, была установлена 1 января 2016 года, а на землю – 1 января 2018 года.

После пересчета цен станет известно, скольким жителям придется платить налог на недвижимость. В соответствии с проведенным  в этом году пересчетом стоимости недвижимости будет зависеть, кому с 1 января 2021 года придется платить налог на недвижимость.

Напоминаем, что с 1 января 2020 года изменилась ценность не облагаемого налогами имущества. Имущество частного лица не облагается налогами, если стоит до 150 000 евро (раньше не облагаемый налогами порог составлял 220 000 евро).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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