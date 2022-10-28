Переведем часы назад

Фото BNS/ Йосвидаса Элинскаса

30 октября Литва переходит на зимнее время – стрелки часов в ночь с субботы на воскресенье переводим на один час назад. Зимнее время будет действовать до конца марта.

Зимнее и летнее время вводится для лучшего использования светового дня. Однако критики утверждают, что смена времени вредит здоровью. Как и во всем Евросоюзе, в Литве время вводится и отменяется согласно директиве ЕС о летнем времени.

Еврокомиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от перевода стрелок, но большинство государств-членов пока не одобряют это решение.