Перевод денег из Литвы: на что обращать внимание

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Для людей, приехавших жить и работать в Литву, важной является возможность поддерживать связь с близкими на родине и, если нужно, помогать им – прежде всего, финансово. К счастью, сегодня отправить деньги за рубеж не проблема: на рынке работает много сервисов денежных переводов. Но как выбрать лучший?

Удобство. В нашем занятом мире пользование сервисом должно быть удобным. Большое преимущество здесь имеют онлайн-переводы: не нужно никуда идти и тратить время и силы. Понадобятся лишь банковские карта или счет и смартфон. Так, к примеру, работает мобильное приложение KoronaPay, которое позволяет отправлять деньги из Литвы (а также других европейских стран) в десятки государств, в том числе в Беларусь, Казахстан, Россию и Украину. Имея телефон с литовским номером и банковскую карту VISA или Mastercard/Maestro, вы сможете легко перевести евро, а ваш адресат, допустим, в Беларуси – получить те же евро, доллары США или рубли наличными или зачислив их себе на карту. Для России и Украины KoronaPay также дает возможность сделать перевод денежных средств напрямую на карту получателя.

Скорость. Отправка денег по интернету – это очень быстро. В приложении KoronaPay весь процесс занимает буквально пару минут. Более того, система обрабатывает все переводы моментально, а значит, в большинстве случаев деньги сразу доступны к получению.