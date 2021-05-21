Перевозчики и контрабанда

13 мая литовские пограничники вытащили из Немана у деревни Битенай Пагегяйского самоуправления мешок с 15,4 кг контрабандного янтаря, сообщает BNS. По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), заметив подозрительный объект, пограничники подошли к нему на служебном катере. Оказалось, что это был мешок, замотанный в полиэтилен, к нему была прикреплена толстая рыболовная леска, которая вела на другой берег реки, находящийся в Калининградской области.

На этом участке госграница проходит посередине реки. «Нет сомнений в том, что эта контрабанда была опущена в Неман на российской стороне и должна была достичь по воде литовский берег», – говорится в сообщении СОГГЛ.

Пограничники проверили со служебными собаками литовский берег, однако ни людей, ни подозрительных вещей не было обнаружено. О происшествии сообщили российским пограничникам.

Машина сгорела, а сигареты – нет

В Литве контрабандист поджег автомобиль, чтобы спрятать улики от остановивших его полицейских. Видеоролик опубликовала полиция Шяуляй.

Полицейские остановили на дороге Шяуляй – Паланга машину, вызвавшую подозрение из-за странного маневрирования, сообщает Департамент полиции Литвы.

За рулем BMW 320D оказался 42-летний житель Вильнюса. Он спокойно передал сотрудникам права и документы на машину. Затем его попросили открыть багажник, и он не воспротивился. Однако перед этим он отвернулся, чтобы якобы положить проверенные документы на заднее сиденье, после чего из автомобиля внезапно пошел дым. Как позднее сообщила сотрудница полиции, перед случившимся она заметила на заднем сиденье три прозрачные пластиковые бутылки.

Вспыхнувший огонь быстро разгорелся и охватил всю машину. Водитель объяснил сотрудникам полиции, что в автомобиле давно были проблемы с электрикой, что могло привести к возгоранию.

Приехавшие пожарные пояснили, что причиной возгорания не могло быть короткое замыкание. Когда пламя потушили, полицейские обыскали машину и нашли в ней уцелевшие контрабандные сигареты.

Теперь мужчина подозревается в поджоге автомобиля для сокрытия улик. Поскольку автомобиль не принадлежит подозреваемому, начато еще одно расследование – о причинении вреда имуществу общественно опасным способом.

Мужчине грозит административная ответственность за перевозку подакцизных товаров. Поскольку таможенная стоимость всех сигарет составила почти 4600 евро, контрабандисту придется заплатить от 5200 до 6000 евро.

Водитель бросил грузовик с контрабандой

На границе Литвы с Белоруссией, в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный Каменный Лог), произошел необычный случай, сообщает Криминальная служба таможни Литвы.

Инцидент произошел в начале мая. Сотрудники таможни направили на досмотр грузовик, который прибыл из Белоруссии и перевозил деревянные панели. Тем не менее фура до места досмотра не доехала.

Вскоре сотрудники нашли этот грузовик брошенным на территории таможенного поста. Водитель фуры сбежал, оставив ключи в замке зажигания.

Выяснилось, что, по предварительной оценке, мужчина пытался провезти в Литву около 350 тысяч пачек контрабандных сигарет. Стоимость незаконного груза оценивается в 980 тысяч евро.

Способы сокрытия контрабанды

По данным литовской таможни, в этом году контрабанда сигарет бьет рекорды. Таможенники изъяли уже более половины объема контрабанды прошлого года. Значительная доля приходится на железнодорожные перевозки.

Эшелоны поездов с контрабандой сигарет в Литве не проходят рентгеновского досмотра, потому что в 2016 году устройство вышло из строя, и с тех пор никто не торопился покупать новый.

Поэтому сотни белорусских вагонов в Кене проверяют стержнями всего несколько служащих таможни, тогда как в Латвии и Эстонии контрабанда обнаруживается с помощью рентгеновских лучей. Как поясняют таможенники, ежедневно не менее 20 составов пересекают границу, в каждом, как правило, не менее 60 вагонов. В них — удобрения, древесина, биотопливо, нефтепродукты и строительные материалы. Контрабанду часто прячут в перевозимых грузах, особенно в древесине. «Сталкиваемся с так называемыми «гробами», когда коробки сигарет укладываются в опилочные пластины с вырезанной сердцевиной. Доводилось задерживать и контрабанду, спрятанную в бетонных блоках. Обычно контрабандисты пытаются максимально усложнить проверку нелегального груза. Закладывают тайники сверхтяжелыми грузами»,- поясняют специалисты Криминальной службы таможни. Они выявляют сотни, тысячи контрабандных сигарет. В этом году их больше, чем когда-либо.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ