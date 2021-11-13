Перевозчики просят власти снизить возрастной ценз для водителей

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Перевозчики просят власти на три года снизить возрастной ценз для водителей: для водителей тягачей — до 18 лет, автобусов — до 21 года.

Как сообщает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava, это позволит отчасти снизить их нехватку в Литве, сообщает Linava.

Секретарь по инновациям и транспортной политике ассоциации Linava Андрюс Бурба утверждает, что сейчас возрастной ценз слишком высок по сравнению с другими странами.

Ассоциация Linava просит министра транспорта Марюса Скуодиса инициировать изменения.

В настоящее время водителем в Литве можно работать с 21 года, водить автобус — с 24 лет.