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TOP,Общество

Переходим на зимнее время

Фото www.pixabay.com

В ночь на воскресенье, 25 октября, Литва, как и все страны Евросоюза, перейдет на зимнее время. Оно вводится ежегодно в последнее воскресенье октября в 4 часа ночи путем перевода стрелок часов на один час назад. 

Это значит, что на всей территории страны будет отменено летнее время. Зимнее время будет действовать до последнего воскресенья марта следующего года.

Напомним, что в марте прошлого года Европарламент одобрил предложение не переводить часы с 2021 года. Предлагалось в последний раз сделать это в последнее воскресенье марта 2021 года, а страны, которые хотели бы жить по зимнему времени, могут перейти на него в последнее воскресенье октября 2021 года. 

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Переход на летнее время и назад был задуман, чтобы лучше использовать светлое время дня. Однако критики этого порядка утверждают, что такой перевод часов вредит здоровью людей.

Хотя считается, что перевод часов на зимнее время переносится легче, чем на летнее, так как в этом случае есть возможность «дольше» спать, однако у медиков существует ряд аргументов против перехода на зимнее время. В первую очередь это касается негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении. 

Итак, не забудьте в ближайшее воскресенье перевести стрелки своих часов на час назад!

Информация «ЛК»                                     

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