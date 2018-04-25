Переходим на зимнее время

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В ночь на воскресенье, 25 октября, Литва, как и все страны Евросоюза, перейдет на зимнее время. Оно вводится ежегодно в последнее воскресенье октября в 4 часа ночи путем перевода стрелок часов на один час назад.

Это значит, что на всей территории страны будет отменено летнее время. Зимнее время будет действовать до последнего воскресенья марта следующего года.

Напомним, что в марте прошлого года Европарламент одобрил предложение не переводить часы с 2021 года. Предлагалось в последний раз сделать это в последнее воскресенье марта 2021 года, а страны, которые хотели бы жить по зимнему времени, могут перейти на него в последнее воскресенье октября 2021 года.