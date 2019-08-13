Переживающий постатомную эру Висагинас ожидает импульса от промышленности и туризма

Фото Гедиминаса Савицкиса

🔊 Воспроизвести

Скромный железнодорожный вокзал Висагинаса встречает приезжих в лесу – высадившимся из поезда нужно немного времени, чтобы сориентироваться, в какой стороне находится город.

Город, построенный в краю сосновых лесов и озер, окружен исключительной по красоте природой – как иногда шутят местные, здесь у каждого по озеру.

Висагинас был построен 44 года назад для работников будущей Игналинской АЭС (ИАЭС). Большинство его жителей – русскоязычные. О том, что ты находишься в Литве, напоминают разве что литовские названия улиц, различные надписи или названия магазинов.

Местных жителей, которые говорят по-литовски, нужно как следует поискать, а литовский язык преобладает разве что в массивном здании муниципалитета, построенном в традициях советской архитектуры.

Если не знать русского языка, то в Висагинасе сложно вызвать такси, спросить дорогу или получить другую информацию, поэтому у таких туристов могут быть сложности.

Сериал «Чернобыль» спровоцировал «ядерный» туризм.

ИАЭС до 2010 года вырабатывала большую часть потребляемой в Литве электроэнергии. Однако после того, как город потерял то, что было записано в его ДНК – атомную станцию, он сильно изменился.

И все же в последние месяцы город переживает своего рода ренессанс, вызванный прежде всего сериалом «Чернобыль», снятым американской компанией HBO.

Сериал получил самые лестные отзывы. Он снимался в Вильнюсе и на ИАЭС. Сериал дал толчок «ядерному» туризму – атомная станция, построенная возле озера Друкшяй, теперь не испытывает недостатка в посетителях, желающих вблизи посмотреть, как выглядит знаменитый реактор РБМК – точно такой же, как взорвался в 1986 году в Чернобыле, в Украине.

Мэр города Эрландас Галагузас называет впечатляющие цифры – после выхода сериала «Чернобыль» поток туристов в Висагинасе возрос вчетверо. Однако он признает, что это ставит перед городом новые вызовы, к которым он не готов.

«Я не могу в полной мере утверждать, что мы готовы к такому наплыву туристов. Нам нужно думать о том, как привлечь туристов не только на саму АЭС, но и чтобы наши туристы останавливались и у нас в городе», – подчеркивает Э. Галагузас.

Между тем желающим увидеть ИАЭС, возможно, придется подождать – все места в экскурсиях заняты до конца года. Кроме того, экскурсия стоит недешево – почти 60 евро.

Старший инженер Отдела утилизации жидких радиоактивных отходов ИАЭС Анна Алёнчик считает, что истории ИАЭС и Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) неразделимы. По словам А. Алёнчик, после аварии на ЧАЭС ситуация изменилась в корне – при вступлении в Евросоюз (ЕС) Литва обязалась закрыть построенную при советской власти атомную станцию.

Э. Галагузас не отрицает, что закрытие ИАЭС в 2010 году стало сильнейшим ударом для Висагинаса.

«Да, это действительно был сильнейший удар, и будущее было туманным и неясным», – говорит Э. Галагузас. Он добавляет, что сейчас город уже почти свыкся с реальностью.

«Сейчас все уже немного улеглось. Мы все привыкли, что АЭС не вырабатывает электроэнергию и не зарабатывает. Моральная сторона как бы уже и в прошлом, все смирились, что все есть как есть», – сказал мэр.

Он подчеркивает, что свою «ядерную» идентичность Висагинас не утратит еще долгое время – несмотря на то, что ИАЭС уже не действует, она как ядерный объект будет существовать не одну сотню лет. В 2038 году ИАЭС предстоит сровнять с землей, однако еще будут работать люди, которые будут осуществлять надзор за захороненными в хранилищах радиоактивными отходами.

В планах города – «ядерный» туризм и инвестиции

Успех сериала HBO и увеличение потока посетителей позволили городу нащупать прибыльную жилу – «ядерный» туризм.

В планы Э. Галагузаса, который сам много лет работал на ИАЭС, не входит отказ от этой жилы – под его руководством Висагинас намерен продолжить развитие сферы «ядерного» туризма.

«Вы вполне реалистично относимся к туризму. Мы бы хотели работать именно в этом направлении. Мы уникальный город в плане «ядерного» туризма, так что, видимо, оставим за собой эту сферу и постараемся ее развивать. Мы наметили создание информационного центра, который должен быть инновационным, информативным, чтобы в нем можно было узнать, как все происходило во время эксплуатации и демонтажа (станции – ред.)», – сказал Э. Галагузас.

Ожидается, что развитию Висагинаса придадут импульс и новые инвестиции, например, строящийся международным производителем медицинских препаратов Intersurgical новый завод.

В следующем году на этом предприятии намечается трудоустроить около 200 работников, а до 2030 года – около 1,5 тыс.

Мэр уверен, что приход Intersurgical простимулирует и других инвесторов, с некоторыми из них уже идут переговоры.

Читать также