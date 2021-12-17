Перипетии энергетического рынка

По его словам, вполне естественно, что на политическом уровне могут возникать инициативы по той или иной реакции на резкое повышение цен в странах Балтии и Финляндии, но Litgrid следует методике, действующей в Литве.

«Мы видели дискуссии по поводу того, что эстонцы якобы предложили обсудить этот вопрос. Конечно, нормально, что политики дискутируют: «давайте возьмем здесь, русские помогут». Litgrid рассчитывает пропускную способность на основе утвержденной методики, в соответствии со своими собственными формулами, и цифры получаются такими, какие есть», — сказал Р.Масюлис.

По его словам, в этом случае завышенные ожидания соседей можно спутать с техническими переговорами, направленными на «калибровку» двух методик — одностороннего соглашения Литвы и двустороннего соглашения между Латвией и Эстонией.

«Мы больше говорим о калибровке этих формул, но она не повлияет ни на конечные количества, ни на торговлю, ни на что», — говорит он.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил на минувшей неделе, что электроэнергия из России не влияет на цены, рынки не связаны и никаких переговоров по этим темам не ведется.

Эстонская общественная телекомпания ERR, ссылаясь на компанию Elering, сообщила, что страны Балтии рассматривают возможность «допустить на свои рынки больше российской и белорусской электроэнергии».

Представитель эстонского системного оператора Elering Айн Кестер сказал порталу ERR: «Мы можем подтвердить, что на минувшей неделе действительно контактировали (на предмет увеличения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси) с нашими, прежде всего литовскими, коллегами, и эти контакты, безусловно, будут довольно интенсивно продолжаться в течение ближайших дней». А.Кестер добавил, что ранее Латвия и Эстония сократили объем импорта электроэнергии из РФ, исходя в первую очередь из пожеланий Литвы. «И теперь действительно пришла пора обсудить, можно ли этот, образно выражаясь, кран снова приоткрыть немного побольше», — отметил он.