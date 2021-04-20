Персонал Игналинской АЭС активно вакцинируется

Фото tts.lt

Уже вторую неделю проходит вакцинация персонала Игналинской АЭС от коронавируса. Как информировала руководитель отдела коммуникации Наталия Сурвила-Глебова, вакцинация проводится добровольно, по предварительно составленным спискам.

«Сделать прививку от COVID-19 изъявили желание более 800 человек, и на 16 апреля по списку работодателя уже вакцинировались более 200 человек.

В это число не входят те, кто сделал прививку от коронавируса не по спискам предприятия и не сообщил об этом в отдел безопасности и здоровья работников. Такое информирование – дело добровольное, никто не обязывает сотрудника давать сведения о сделанной прививке», — сказала Н. Сурвила-Глебова.

По ее сведениям, в основном, при вакцинировании используется препарат «Pfizer/BioNTech». В день прививки сотруднику ИАЭС дается отгул.

Напомним, что на ИАЭС в настоящее время работает около 1800 человек.