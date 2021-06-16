Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии COVID

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Власти Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды. Однако вакцинация населения и действие некоторых ограничительных мер будут продолжены. Об этом во вторник, 15 июня, заявил министр Янез Поклукара.

По данным Минздрава Словении, в двухмиллионной стране за последние сутки выявлено всего 112 зараженных коронавирусом, скончались два больных. Одну дозу разных вакцин западного производства получили 769 248 жителей Словении, полную иммунизацию прошли 551 906 совершеннолетних граждан. В больницах находится 122 пациента, из которых 40 – в отделениях интенсивной терапии.