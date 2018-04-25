Первое чтение бюджета 2021 года в сейме Литвы: правящие назвали недостатки

По ее словам, не предусмотрены и средства для компенсации с Нового года последствий коронавируса бизнесу и работникам, например, простоев.

Входящий в Смешенную группу членов сейма Кестутис Главяцкас предложил сразу же предусмотреть пересмотр бюджета в марте-мае. Он также предложил подумать о сокращении расходов госуправления.

Утвержденная во вторник в сейме кандидатом в премьер-министр Ингрида Шимоните отмечает, что бюджет следующего года должен быть реалистичным, в него должны быть внесены расходы по индексации пенсий и стабилизации ситуации с коронавирусом. Она заверяет, что нынешний план сбора налога на добавленную стоимость слишком амбициозный.

«План доходов должен быть реалистичным, по поводу средств Фонда восстановления экономики Европы не должно быть никакого тумана, должны быть включены расходы, которые обязательны по законам, которые сейчас не включены, это касается и индексации пенсий, а также в связи с ситуацией с вирусом следует оставить определенную подушку безопасности, которая может потребоваться правительству», – добавила она.

И. Шимоните также подчеркнула, что много вопросов вызывает слишком амбициозный план сбора налогов, прежде всего налога на добавленную стоимость (НДС), она также сомневается в том, что будут собраны все отложенные к уплате налоги.

«План сбора НДС на следующий год мне кажется очень смелым(…) Налог на добавленную стоимость является, пожалуй, основным источником госбюджета. Поэтому вы можете представить, что когда я вижу 10-процентный рост, то откуда такая амбиция может быть реализована, мне кажется, что экономический прогноз совершенно не подтверждает это», – сказала она.

Второе рассмотрение бюджета намечено на 17-ое декабря, а тогда через несколько дней — и принятие бюджета.