Первомученик Стефан. Праведный Гамалиил

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У каждого христианского народа, прошедшего в своей истории гонения на веру, есть свои первомученики. Это, например, сын болгарского хана Боян (IX в.) или первая жертва антихристианских репрессий в Грузии Ражден (V в.), отец и сын варяги Феодор и Иоанн, отказавшиеся принести жертву языческим богам при князе Владимире, будущем пока крестителе Руси.

Однако самым первым в их ряду был архидиакон Стефан. Имя это известно каждому, кто прочел новозаветную книгу Деяний святых апостолов. Три дня в году поминает православный календарь святого Стефана: 9 января (даты даны по новому стилю) – день его памяти, 28 сентября — обретение мощей и 15 августа – перенесение их из Иерусалима в Константинополь.

Первая христианская община (поначалу она даже не называлась христианской) состояла в основном из иудеев. Их так и принято называть иудеохристиане. Одна часть их были коренными жителями Святой земли, а другую составляли евреи, жившие в рассеянии, т.е. в других странах. Первые были носителями ортодоксальных еврейских традиций, вторые из поколения в поколение воспитаны в греческом духе. Поэтому уже в Деяниях первых называют просто евреями, а вторых эллинистами.

Уже в первые годы существования общины «произошел … ропот … за то, что вдовицы их (эллинистов) пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей» (Деян. 6,1). И для того, чтобы конфликт этот нейтрализовать, выбрали семь человек для опеки нуждающихся. Они получили название диаконов, что значит «помощник, служитель». Старшим среди них, архидиаконом, и был Стефан. Деяния характеризуют его как мужа, исполненного веры и Духа Святого. Был он эллинистом. Кроме хозяйственной деятельности, активно проповедовал Благую весть, подкрепляя проповедь знамениями и чудесами. Проповедь эта была как кость в горле для тех, кто не принял Христа. Стефана оклеветали, обвинив его в том, что он хулит Бога и Моисея. На суде архидиакон произнес пламенную речь, в которой изложил историю еврейского народа и смело обличил иудеев в гонениях на пророков и в казни ожидавшегося ими Мессии.

Закончилось все тем, что разъяренная толпа, не дождавшись окончательного приговора Синедриона, выволокла Стефана из города и забила камнями. Все это было очень похоже на линчевание, а не на установленную еврейскими законами процедуру казни камнованием. К тому же на любую казнь необходимо было получить разрешение римских властей. Ничего этого не было.

Вот полетели в Стефана первые камни. Он упал на колени и громко крикнул: «Господи! Не вмени им греха сего!». Потом, уже умирая, тихо молился: «Господи Иисусе, прими дух мой». А неподалеку на пригорке (как оттуда все хорошо видно!) сидел молодой фарисей Савл и стерег одежды разгоряченных линчевателей. Тот самый Савл, который через некоторое время станет апостолом Павлом и сам испытает на себе, что такое побивание камнями.

Тело первомученика было брошено там же, где он умер, на съедение зверям. Но нашелся человек, который тайком похоронил его в своем имении. Этим человеком был Гамилиил, известная и уважаемая в Иерусалиме и в диаспоре (среди евреев рассеяния) личность. Законоучитель, член Великого иерусалимского синедриона (Совет старейшин в древней Иудее, до падения Иерусалима выполнявший функции не только высшего религиозного учреждения у евреев, но и правительственного и судебного – словарь Д.Н.Ушакова). Будучи его главой, Гамилиил издал несколько законов, в том числе и разрешающий вдовам вступать в брак. Он был учителем Савла, и, вероятно, был знаком со Стефаном. Получил звание «газакен» (евр.- старец), первым из еврейских учителей удостоился титула «раббан» (арам. — наш учитель), который в то время носили только представители высшего религиозного совета.

Деяния апостолов рассказывают, что когда решался вопрос, что делать с заключенными за проповедь апостолами, Гамалиил сказал: «Если это дело от человеков, то оно разрушится; а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» (Деян. 5,38).

Предание говорит, что к концу жизни Гамалиил вместе с сыном Авивом принял крещение. Это единственный человек, который почитается и в иудаизме, и как христианский святой. День его памяти совпадает с перенесением мощей Стефана, 15 августа, в день выхода номера «Литовского курьера», который вы сейчас держите в руках. И не только совпадает, но и непосредственно связан с этим событием.

Гамалиил, как мы уже знаем, похоронил у себя тело Стефана. Когда умер Никодим, тайный ученик Христа, он был похоронен рядом с архидиаконом. Позже тут нашли упокоение останки и самого Гамалиила, и его сына.

Предание гласит, что в 415 году священнику Лукиану во сне явился Гамалиил и велел перенести в Иерусалим мощи всех четверых. А в 428 году они были перенесены в Константинополь. Впоследствии частички Стефановых мощей разошлись по всему миру и прославились множеством исцелений и других чудес. Десница (правая рука), например, хранится в Троице-Сергиевой лавре.

К сожалению, найти привычный нам иконописный образ праведного Гамалиила не удалось. Но нет худа без добра. У нас есть возможность рассмотреть фреску XIVвека из сербского монастыря Великие Дечаны в Косове. Она замечательно иллюстрирует наш сегодняшний рассказ. Слева мы видим трех старцев на фоне здания. Это Гамалиил и члены Синедриона. На языке иконописи, если группа персонажей расположена на фоне здания, следует понимать, что действие происходит внутри. В центре фрески изображено изгнание апостолов из Иерусалима, происшедшее вскоре после казни Стефана. А справа – само побиение камнями первомученика. Крепостная стена – знак того, что действие происходит за городом. Поверженный на землю одетый в белый хитон, символ чистоты, Стефан протягивает руку в молитве («Не вмени им греха сего!») к Господу, Который написан в верхнем правом углу. Видимая нами часть круга, в где находится Иисус, благословляющий архидиакона на подвиг и принимающий его молитву, — это Царствие Небесное, в котором вот-вот окажется Стефан.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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