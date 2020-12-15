Первые 10 тыс. доз вакцины от COVID-19 прибудут в начале января – А. Дулькис

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Первые 9750 доз вакцины от COVID-19 прибудут в Литву в первые дни января, говорит министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«(…) Первые дозы вакцины прибудут в Литву в течение трех-четырех дней после 29 декабря, если что-то еще не изменится. Будет 9750 доз», — сказал министр в понедельник в дискуссионной программе Forumas телеканала LRT.

«Когда придет следующая партия – сегодня я еще не знаю», – добавил он.