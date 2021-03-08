Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259», — уточнили в пресс-службе.