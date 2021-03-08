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Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть

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После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Идет повышение уровня мощности реакторной установки.

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«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259», — уточнили в пресс-службе.

belta.by

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