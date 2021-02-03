Первый энергоблок БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии

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Первый энергоблок Белорусской атомной станции с момента включения в объединенную энергосистему страны выработал первый миллиард кВтч электроэнергии, сообщили в Министерстве энергетики Республики Беларусь.

В настоящее время на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности.

С вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. Станция обеспечит около 40 % внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.