Первый город в Китае ввел военное положение

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Крупный китайский город Тяньцзинь на севере страны ввел военное положения из-за смертоносного коронавируса. Об этом во вторник, 28 января, сообщает Global Times.

На период эпидемии больницы и полтысячи медицинских бригад пятнадцатимиллионного города подчинены военном управлению.

Отмечается, что это первый китайский город, который пошел на такой шаг.

Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина.