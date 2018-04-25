Первый город в Китае ввел военное положение

Крупный китайский город Тяньцзинь на севере страны ввел военное положения из-за смертоносного коронавируса. Об этом во вторник, 28 января, сообщает Global Times.
На период эпидемии больницы и полтысячи медицинских бригад пятнадцатимиллионного города подчинены военном управлению.
Отмечается, что это первый китайский город, который пошел на такой шаг.
Тяньцзинь расположен примерно в 120 км к юго-востоку от Пекина.
По последним данным, жертвами коронавируса в Китае стали 106 человек, более 4500 инфицированы.korrespondent.net
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