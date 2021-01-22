Первый месяц работы нового правительства

С этого дня до полудня 14 января министр А. Дулькис упоминался в СМИ более чем в пяти тысячах сообщений.

На втором месте оказалась министр внутренних дел Агне Билотайте, которая получила в три раза меньше внимания.

В первую пятерку также попали министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, министр экономики Аушрине Армонайте, министр окружающей среды Симонас Гянтвилас.

Наименьшим вниманием СМИ пока пользовались министр энергетики Дайнюс Крейвис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас и министр культуры Симонас Кайрис.

Руководитель по вопросам анализа и решений, связанных с данными, компании Mediaskopas Вилуне Кайрене сказала BNS, что в СМИ в этот период доминировала тема коронавируса, поэтому под увеличительным стеклом оказались министры, непосредственно связанные с контролем над пандемией.

В ходе исследования анализировались 850 источников СМИ в Литве – национальная и региональная пресса, сообщения в интернете и агентств новостей, новости по радио и телевидению, публицистические ТВ-программы.