Первый мигрант из Ирака добровольно уехал домой, еще десять намерены уехать — МВД

В ближайшее время из Литвы готовятся уехать еще как минимум 10 граждан Ирака и других стран, которые незаконно пересекли границу Литвы, сообщило МВД.

«Мы видим, что все больше тех, кто желает добровольно покинуть страну. Нелегальные мигранты, которым не будет предоставлено убежище, должны будут покинуть Литву. Если они сотрудничают и соглашаются вернуться самостоятельно, мы предоставляем им такую возможность», – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

С апреля этого года Департамент миграции Литвы принял 128 решений не предоставить убежище — больше всего отрицательных ответов получили граждане Ирака.