Первый миллион жителей ЕС получили паспорта вакцинации

Однако, подсчитал Рейндерс, девять стран ЕС уже начали выдавать COVID-паспорта своим гражданам. Среди них Греция, Испания, Хорватия, Германия, а также Болгария, Чехия, Дания, Литва и Польша.

«Чем больше сертификатов мы уже можем выдать, тем легче будет процесс потом — в противном случае мы рискуем получить большой наплыв 1 июля, который мы не можем себе позволить», — заявил еврокомиссар.

Отмечается, что документ может быть представлен как в электронном, так и бумажном виде. В него должны быть включены, кроме информации по иммунитету от коронавируса, минимальные данные о владельце.