TOP,Сегодня в мире

Первый миллион жителей ЕС получили паспорта вакцинации

Photo by focusonmore.com on Foter.com

На территории Европейского Союза выдано свыше миллиона паспортов вакцинации от коронавируса. Такие данные на заседании Европарламента во вторник, 8 июня, озвучил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, пишет издание The Local.

По словам чиновника, портал для проверки подлинности таких документов уже работает. В то же время общеевропейская электронная система выдачи сертификатов начнет функционировать в полную силу 1 июля.

реклама

Однако, подсчитал Рейндерс, девять стран ЕС уже начали выдавать COVID-паспорта своим гражданам. Среди них Греция, Испания, Хорватия, Германия, а также Болгария, Чехия, Дания, Литва и Польша.

«Чем больше сертификатов мы уже можем выдать, тем легче будет процесс потом — в противном случае мы рискуем получить большой наплыв 1 июля, который мы не можем себе позволить», — заявил еврокомиссар.

Отмечается, что документ может быть представлен как в электронном, так и бумажном виде. В него должны быть включены, кроме информации по иммунитету от коронавируса, минимальные данные о владельце.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.