Фоторепортаж

Первый снег в Вильнюсе

  • Фото BNS/ Žygimantas Gedvila
  • Фото BNS/ Žygimantas Gedvila
  • Фото BNS/ Žygimantas Gedvila
  • Фото BNS/ Žygimantas Gedvila
  • Фото BNS/ Žygimantas Gedvila
  • Фото BNS/ Žygimantas Gedvila

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