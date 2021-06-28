Первый в истории официальный визит главы МИД Израиля в ОАЭ состоится 29-30 июня

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Первый в истории официальный визит министра иностранных дел Израиля в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) состоится 29-30 июня. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства, передает ТАСС.

«На следующей неделе министр иностранных дел Яир Лапид нанесет первый в истории официальный визит [в качестве] министра иностранных дел Израиля в ОАЭ. 29-30 июня Лапид совершит двухдневный визит в ОАЭ в качестве гостя министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна», — уточнила пресс-служба. В МИД добавили, что «Лапид откроет посольство Израиля в Абу-Даби, а также генеральное консульство Израиля в Дубае».