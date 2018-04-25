Первый в мире клонированный кот оказался совершенно не похож на оригинал

Фото pixabay.com

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В августе китайская компания Sinogene объявила о появлении на свет первого в мире клонированного котенка. Он получил прозвище Чеснок в честь британского короткошерстного кота, чьи клетки и стали основой для эмбриона клонированного котенка.

Оригинальный Чеснок принадлежал жителю Пекина по имени Хуанг Ю. Питомец умер в январе от болезни мочевыводящих путей, и убитый горем хозяин решился на смелый эксперимент, заплатив Sinogene 35 тысяч долларов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, в компании заявили, что котенок биологически идентичен умершему Чесноку, но проблема в том, что они совершенно непохожи. У клона отсутствует участок черной шерсти, который украшал подбородок оригинала, да и в остальном между животными больше различий, нежели сходств.

Фото azertag.az

«Я бы соврал вам, если бы сказал, что не был разочарован. Но я готов признать, что существуют определенные ситуации, в которых технологии ограничены», – сказал хозяин Чеснока.

В компании пояснили, что клоны могут иметь небольшие различия в цвете меха или глаз и что сторонняя фирма подтвердила соответствие ДНК.

Sinogene в дальнейшем планирует ввести услугу по клонированию собак, которая обойдется желающим в 380 тысяч юаней. В долгосрочной перспективе компания планирует заняться клонированием лошадей и почтовых голубей.

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