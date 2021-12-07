Pешение ЕСПЧ: высылать мигрантов из Польши в Беларусь запрещено

Находящихся в Польше мигрантов запретили высылать обратно в Беларусь. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Отмечается, что при рассмотрении жалоб ЕСПЧ применил правило 39 регламента, которое предусматривает возможность применения предварительных мер, решение по которым суд принимает оперативно и оно обязательно для исполнения.

Согласно этому правилу по просьбе одной из сторон судья имеет право потребовать от сторон применения временных мер, необходимых для рассмотрения жалобы. Суд имеет право на такие требования в случае, если существует угроза жизни или здоровью заявителя.