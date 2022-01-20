Песков назвал позитив в позиции США на переговорах

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Готовность США обсуждать тему неразмещения вооружений в Украине является позитивным сигналом, заявил в четверг, 20 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Действительно, сигнализируют определенную готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона и НАТО, что, наверное, относится к позитивной стороне», — сказал он.

Песков также оценил перспективу встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия ждет письменного ответа США на предложения по гарантиям безопасности в ближайшие дни.

Кроме того, Песков прокомментировал ситуацию с возможным членством Украины в НАТО.

«Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины в среднесрочной перспективе. С точки зрения диалектики развития международных отношений это один момент», — указал он.