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Песочная Гина выстояла под натиском природной стихии

Фото / news.tts.lt

Скульптуры из песка – подарок пятерых мастеров, трудившихся над их возведением в течение пяти дней, «дожили» до празднования Дня города. Участники симпозиума «Танцующий песок» создали песчаные скульптуры в качестве подарка горожанам по случаю дня рождения Висагинаса, который жители и гости города с размахом отмечали в течение четырех дней – с 8 по 11 августа.

Все 5 скульпторов – профессионалы, обычные их материалы – камень, бронза, дерево, но и недолговечный песок служит источником вдохновения. В качестве «героев» для песчаных скульптур мастера выбрали богатыря Гинаса – короля и защитника, величественно взирающего на озеро и людей (автор Таутвилас Павиленис); смотрящую на озеро птицу, которая в стиле народных традиций выполнена в технике «плетения» (автор Альвидас Алишауcкаc); величественный колокол (автор Матас Янушонис), сказочную обезьянку, оседлавшую большую черепаху (автор Казис Венцловас); и легендарную Гину, в честь которой названо городское озеро, а позднее и сам город – Висагинас.

Автор последней Альбертас Данилявичюс рассказал, что в его работе воплощена легенда о Висагинасе. В ее основании – фигура девушки по имени Гина, которую по преданию с озера примчала на берег буря. Отважная девушка своим мечом очистила от всякой нечисти и вражьих сил это место, а потом обратилась журавлем и улетела вместе с бурей.

Надо отметить, что песочные фигуры простояли без малого неделю в ожидании городских торжеств. В течение этого времени природа не была к ним благосклонна, и все же, неприкрытые ничем от дождя и ветра, «песчаные гости» выстояли и до сих пор радуют горожан и гостей мастерством своих создателей.

Кто знает, может, легендарная Гина, вновь проявив отвагу, помогла своим «собратьям» устоять перед бурей. Если такую Гину увековечить в бронзе, то чем хуже она будет андерсеновской Русалочки в Копенгагене?

И будем мечтать о том, чтобы хотя бы одна из этих скульптур со временем была бы воплощена в камне или в бронзе.

По материалам news.tts.lt

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