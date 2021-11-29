Pfizer адаптирует свою вакцину к штамму Омикрон

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Компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому COVID-штамму Омикрон, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Риге.

«Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС. И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации», — заявила президент Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляйен отметила, что в течение следующих 2-3 недель ученые будут собирать всю информацию о штамме Омикрон, однако тем временем Европа должна активизировать вакцинацию и санитарные мероприятия.

Если опасность вируса будет доказана — Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.

Напомним, что о появлении штамма Омикрон, отличающегося большим количеством мутаций, сообщили в конце ноября ученые из Южной Африки. Новый штамм уже выявили в Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Израиле.