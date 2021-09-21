Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина безопасна для детей 5-11 лет

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от COVID-19 безопасна для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Теперь производители будут подавать заявки на одобрение их препарата для этой возрастной группы глобальными регуляторами, сообщает Польское радио.

Дети в возрасте от 5 до 11 лет в экспериментальной группе получали две дозы по 10 мкг с интервалом в 21 день. Для сравнения, взрослые получают 30 мкг. В заявлении Pfizer и BioNTech говорится, что для этой возрастной группы была назначена более низкая доза с целью обеспечения безопасности, переносимости и иммуногенности.

По заявлению компаний, препарат хорошо переносился и вызывал «сильный нейтрализующий ответ антител». Сообщается, что побочные эффекты в этой возрастной группе «в целом были сопоставимы с теми, которые наблюдались у участников исследований в возрасте от 16 до 25 лет». Наиболее из них оказались боль и припухлость в месте инъекции, а также головная боль, озноб и лихорадка.