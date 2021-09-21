Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина безопасна для детей 5-11 лет

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от COVID-19 безопасна для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Теперь производители будут подавать заявки на одобрение их препарата для этой возрастной группы глобальными регуляторами, сообщает Польское радио.
Дети в возрасте от 5 до 11 лет в экспериментальной группе получали две дозы по 10 мкг с интервалом в 21 день. Для сравнения, взрослые получают 30 мкг. В заявлении Pfizer и BioNTech говорится, что для этой возрастной группы была назначена более низкая доза с целью обеспечения безопасности, переносимости и иммуногенности.
По заявлению компаний, препарат хорошо переносился и вызывал «сильный нейтрализующий ответ антител». Сообщается, что побочные эффекты в этой возрастной группе «в целом были сопоставимы с теми, которые наблюдались у участников исследований в возрасте от 16 до 25 лет». Наиболее из них оказались боль и припухлость в месте инъекции, а также головная боль, озноб и лихорадка.
В настоящее время Pfizer и BioNTech тестируют вакцину на младенцах от 6 месяцев до 2 лет и детях от 2 до 5 лет. По заявлению компаний, предварительные результаты этих исследований ожидаются в последнем квартале этого года.
На участие в исследованиях, проводимых Pfizer и BioNTech в США, Финляндии, Польше и Испании, подали заявки 4,5 тыс. родителей детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.