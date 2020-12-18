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Pfizer и Moderna не будут ответственны за побочные эффекты вакцины — СМИ

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

Власти США предоставили фармкомпаниям Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности на случай, если у добровольцев, испытавших разработанные COVID-вакцины, проявятся серьезные побочные эффекты. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает CNBC.

«Очень редко принимается закон о всеобщем иммунитете. В соответствии с законом фармацевтические компании обычно не имеют достаточной защиты», — сказал адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн.

Телеканал добавляет, что американцы не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19 для осуществления трудовой деятельности. В то же время хотя Конгресс США создал спецфонд для покрытия расходов, связанных с нанесением вреда здоровью граждан в результате вакцинации, воспользоваться денежными средствами довольно сложно.

«Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу [препарата]», — добавил Данн.

В феврале министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сослался на закон 2005 года, согласно которому ведомство должно обеспечивать юридическую защиту компаний, производящих или распространяющих важнейшие медицинские товары, включая вакцины и лекарства, за исключением случаев «умышленного неправомерного поведения» со стороны фирм. Это означает, что в течение следующих четырех лет компании «не могут быть привлечены к судебной ответственности за ущерб», связанный с вакцинацией.

Сами компании Pfizer и Moderna, а также министерство здравоохранения и социальных служб США отказались комментировать вопрос.

Ранее сообщалось, о негативной реакции на вакцинацию у американского медика. Вскоре аллергия после вакцины Pfizer появилась у второго медика.

Их реакция на вакцину была схожей с той, которая проявилась у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе. После этого аллергикам посоветовали избегать вакцины Pfizer.

korrespondent.net

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