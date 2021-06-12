Pfizer и Moderna вызывают проблемы с сердцем у мужчин — ученые

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Вакцины против коронавируса производителей Pfizer и Moderna могут иметь серьезные последствия для здоровья молодых мужчин. У них может возникнуть воспаление сердца, пишет Reuters со ссылкой на отчет Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Специалисты выявили у людей 16-24 лет данное заболевание. В CDC по состоянию на конец мая выявлено 275 случаев миокардита или перикардита. Воспаление сердца у пациентов диагностировали в течение недели после укола.