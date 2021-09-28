Pfizer начала тестирование препарата, защищающего от заражения COVID-19

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Фармацевтическая компания Pfizer Inc сообщила о начале фазы обширного тестирования перорального антивирусного препарата, который призван предотвратить заражение коронавирусом при контакте с заболевшим COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Pfizer сегодня объявила о начале второй фазы исследования для оценки нового перорального противовирусного PF-07321332, применяемого совместно с небольшой дозой препарата Ритонавир, для предотвращения заболевания COVID-19», — указано в сообщении.

В данном этапе специалисты будут тестировать препарат на 2,6 тыс. человек, часть их которых получит плацебо. Для борьбы против COVID-19 ученые используют ритонавир — антиретровирусный препарат, который используется вместе с другими лекарствами для лечения ВИЧ-инфекции.