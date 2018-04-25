Наш Пиф был сбит автомобилем в районе улиц Йонажолю и Букчю в г. Вильнюсе, но, к счастью, сильно не пострадал. Пес был найден в довольно плачевном состоянии, по которому можно было сделать вывод, что он потерялся или был выброшен хозяевами на улицу некоторое время назад. Мы надеялись, что хозяева ищут пса и обрадуются, увидев объявление, но прошел год, а Пиф все еще у нас в приюте… Этот спокойный и дружелюбный пес очень ждет своих новых друзей. Если именно вы хотите стать другом Пифа, позвоните по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».