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Ищу семью

Пиф

Наш Пиф был сбит автомобилем в районе улиц Йонажолю и Букчю в г. Вильнюсе, но, к счастью, сильно не пострадал. Пес был найден в довольно плачевном состоянии, по которому можно было сделать вывод, что он потерялся или был выброшен хозяевами на улицу некоторое время назад. Мы надеялись, что хозяева ищут пса и обрадуются, увидев объявление, но прошел год, а Пиф все еще у нас в приюте… Этот спокойный и дружелюбный пес очень ждет своих новых друзей. Если именно вы хотите стать другом Пифа, позвоните по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе»

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