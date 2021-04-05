Pigu объединится с Hobby Hall Group, будут инвестиции Mid Europa

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В группу электронной торговли Балтийских стран Pigu инвестирует компания частного капитала Mid Europa Partners, которая заключила соглашение с Pigu и ее акционером MCI Group (MCI) об объединении Pigu с эстонской Hobby Hall Group (HHG).

Основным акционером объединенной компании станет Mid Europa, акционерами останутся MCI, учредители Pigu и HHG, которые сохранят значительные пакет акций объединенной группы, сообщила Pigu.

Ожидается, что сделка, которую еще должны утвердить антимонопольные ведомства стран, будет завершена во втором квартале этого года.

Партнер Mid Europa Керим Туркмен акцентировал, что компания продолжает поиск инвестиций в сфере электронной торговли в Центральной и Восточной Европе.

«Мы верим, что объединение Pigu и HHG ознаменует новый этап электронной коммерции в Балтийском регионе», – отметил в пресс-релизе К. Туркмен.

Группа объединит почти несколько миллионов зарегистрированных клиентов в четырех странах – Pigu.lt в Литве, Kaup24.ee и Hansapost.ee в Эстонии, 220.lv и Xnet.lv в Латвии и Hobbyhall.fi в Финляндии.