Пик госпитализации пациентов с коронавирусом продержится две недели — клиника Сантарос

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Клиника Сантарос прогнозирует, что пик госпитализации пациентов с COVID-19 продержится примерно две недели.

Как указано в сообщении клинической больницы, в последние трое суток в Вильнюсском регионе госпитализируется уже не по 50, а по 70-80 пациентов.

«Так называемая третья волна, которой мы ожидали и к которой готовимся, нарастает не постепенно, а с большим, чем обычно, числом пациентов», — сказала для пресс-релиза директор клиники Сантарос по вопросам управления Аушра Билотене-Мотеюнене.

Как указано в сообщении, увеличение масштабов заражения и числа пациентов связаны с рапространением в Литве «британского» штамма коронавируса.

По данным клиники Сантарос, более половины госпитализированных в нее пациентов заразились этим штаммом.

Готовятся новые мощности, пациенты становятся все моложе

Как сказала директор клиники по вопросам управления, в ожидании выходных снова приходится позаботиться о новых местах для больных COVID-19: открывается подразделение COVID-19 в Швенчёнисской больнице, в Медицинском центар МВД, увеличивается число коек в Вильнюсской городской клинической больнице и т. п.

Как и в предыдущие недели, возраст госпитализируемых больных остается примерно таким же: больше всего госпитализируется сравнительно молодых пациентов — до 41 года, а также пациентов из возрастной группы 50-60 лет.

Как утверждает клиника Сантарос, пациентов старшего возраста становится меньше. Это связано с тем, что большая их часть вакцинирована или переболела этим заболеванием.

Данные Департамента статистики за пятницу показывают, что в больницах Литвы сейчас находится 961 пациент с COVID-19, 94 из них — в реанимации. Кислород дополнительно подается 825 больным, 52 пациента находятся на искусственной вентиляции легких.