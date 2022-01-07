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Комментируя годовую инфляцию в Литве, которая достигла почти 11%, экономисты заявляют, что подорожание товаров и услуг превысило ожидания, однако пик роста цен еще не достигнут, сообщает BNS. Самое большое влияние на растущую инфляцию оказали подорожавшие энергоресурсы, быстрее ожидаемого дорожающие продовольственные товары и растущие затраты на оплату труда.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что основными причинами роста инфляции являются растущие цены на продовольственные товары.

«Цены на топливо в декабре 2021 года были похожи на ноябрьские, а месячная инфляция была почти в два раза выше, чем год тому назад: вместо 0,6% — 1,3%. Таким образом, самое сильное влияние на рост цен оказало подорожание продовольственных товаров», — считает Т. Повилаускас.

Он также полагает, что в первом полугодии этого года инфляция не будет снижаться.

«Цены на отопление будут еще расти, инфляция достаточно ощутимо увеличит их в январе и феврале, а с января будет еще и повышение цен на электричество и природный газ для домохозяйств, а это месячная инфляция не менее одного процента. Пик инфляции еще не пройден, и он будет выше, чем мы прогнозировали: не 10, а 11 и более процентов», — считает Т. Повилаускас.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис отметил, что высокие показатели инфляции отражают рост цен на электричество и газ, наблюдавшийся в Европе во втором полугодии прошлого года.

«Приблизительно две трети этой инфляции связаны с подорожанием энергоресурсов», — считает Н. Мачюлис.

Он также полагает, что более высокую инфляцию в Литве обусловили такие причины, как быстро растущая стоимость рабочей силы, которую предприятия вынуждены перекладывать на конечного потребителя. По мнению Н. Мачюлиса, стоимость энергоресурсов уже достигла пика, поэтому в 2022 году, вероятно, это будет меньшей проблемой, однако сохранится рост затрат на оплату труда. И все же экономист банка Swedbank прогнозирует, что во втором полугодии этого года инфляция будет ниже.

«Она еще несколько увеличится в январе, когда повысятся цены на электроэнергию и газ для домохозяйств, но это уже будет ее пик. В течение года ожидается смягчение ситуации. Ожидается, что во втором полугодии инфляция будет ниже на 5 процентов», — прогнозирует Н. Мачюлис.

По предварительным данным, годовая инфляция в Литве в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила 10,7%, а месячная — 1,3%.