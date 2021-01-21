Пик второй волны прошел, но ограничения нужно снимать постепенно– советник

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Пик второй волны коронавируса (COVID-19) в Литве прошел, однако смягчение карантинных условий должно быть постепенным, заявил старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы по социально-экономическим вопросам Симонас Крепшта.

«Действительно можно более твердо утверждать, что пик второй волны уже пройден, ситуация улучшается, но если мы будем смотреть на то, сколько людей болеют сейчас, то ситуация не такая, какой она была в августе или сентябре, (…) следует крайне внимательно оценивать смягчение ограничений, поскольку точно не хочется видеть ухудшения ситуации, а такой пример мы видели не один раз», – заявил С. Крепшта в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

«Мы уже видели несколько недель назад первые признаки того, что этот самый высокий пик пандемии, когда мы отмечали наибольшее количество заражений, был на стыке года, и каждая неделя января приносила сокращение случаев. По существу у нас есть четыре недели сокращения случаев, по сравнению с прошлой неделей, и, похоже, что и эта неделя пока не меняет эти хорошие тенденции», – комментировал ситуацию советник.