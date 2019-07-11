Пикник: сесть и съесть!

🔊 Воспроизвести

Скумбрия «Рыба моей мечты»

Скумбрия мороженая — 2 шт., лаймы — 1 шт., петрушка — 1 пучок, укроп — 1 пучок, приправа «Прованские травы» — 2 ст. л., перец черный молотый, соль.

Рыбу разморозить, выпотрошить, удалить жабры и плавники и промыть под проточной водой. Сделать в боках тушек косые надрезы с двух сторон. Натереть рыбу солью и перцем по вкусу и смесью прованских трав. Вставить в надрезы дольки нарезанного полукольцами лайма. Зелень хорошо вымыть, обсушить, крупно нарезать, плотно набить ею брюшки рыбы, оставить на 10-20 минут. Выложить скумбрию на решетку и запекать на углях 20-30 минут, периодически переворачивая.

Шашлычки «Весенний привет»

Молодая кукуруза в початках — 1 шт., цукини — 1 шт., лук красный — 0,25 шт., помидоры черри — 4 шт., перец сладкий красный — 1 шт., базилик сушеный, розмарин сушеный, тимьян сушеный, порошок чесночный, соль, перец черный молотый, масло растительное.

Кукурузный початок и цукини разрезать на 4 части. Перец очистить и нарезать квадратиками, луковицу разрезать пополам. Кукурузу сложить в миску, накрыть пергаментом и поставить в микроволновку на 2 минуты. Решетку гриля слегка сбрызнуть растительным маслом, нанизать на шампуры кукурузу, цукини, красный лук, перец и помидоры черри. Сбрызнуть или смазать с помощью кисточки растительным маслом. В небольшой миске смешать специи, взяв их по паре щепоток, и посыпать ими овощи на шампурах. Выложить шашлычки на решетку гриля и готовить около 3 минут, периодически переворачивая.

Сосиски «Горячие штучки»

Сосиски — 500 г, чеснок — 7 зубчиков, сметана (или майонез) — 2 ст. л.

Очистить сосиски от оболочки и сделать на боках несколько косых надрезов. Чеснок нарезать кусочками или пластинками. В каждый разрез сосиски вставить чеснок, смазать сметаной или майонезом, положить на горячий гриль и обжарить до румяной корочки.

Крылышки « Сюрприз»

Крылышки куриные — 1,5 кг, кофе крепкий — 50 мл, джем абрикосовый — 50 мл, коньяк (или бренди) — 2 ст. л., сок лимонный — 1 ст. л., масло оливковое — 2 ст. л., соль, перец черный молотый.

Приготовить маринад: выложить в миску джем, добавить коньяк, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец и горячий кофе. Перемешать. Залить полученной смесью куриные крылышки и поставить мариноваться на ночь при комнатной температуре. Обжаривать на решетке на углях 20 минут, не забывая переворачивать.

Перцы с фетой и орехами «Просто и вкусно»

Перец сладкий — 4 шт., чеснок — 1 зубчик, орехи кедровые — 50 г, салат листовой — 50 г, масло оливковое — 2 ст. л., сыр фета — 200 г, уксус бальзамический — 2 ст. л., маслины без косточек.

Перцы вымыть, разрезать пополам и удалить сердцевину, оставив хвостики. Приготовить начинку. Чеснок измельчить. Сыр нарезать кубиками, маслины — кружочками. Орехи обжарить на сухой сковороде (1-2 минуты). Листья салата вымыть и обсушить. Смешать в миске уксус, чеснок и оливковое масло. Добавить сыр, маслины и кедровые орехи. Разложить перцы на блюде и начинить готовой смесью.

Канапе с пастой из авокадо «Бон аппетит!»

Хлеб белый — 200 г, авокадо — 1 шт., сливки 30 %-ные — 100 мл, масло оливковое — 1 ст. л., сыр сливочный — 100 г, лук репчатый — 0,25 шт., петрушка — 3 веточки, соль, перец черный молотый.

Хлеб подсушить в тостере, на гриле или сковороде и отложить. Авокадо очистить, добавить сливки, сыр, лук и взбить в блендере почти до однородного состояния. Посолить, поперчить, влить оливковое масло, еще раз перемешать. Выложить получившуюся массу на хлебные заготовки, украсить зеленью, присыпать перцем и подавать.