Пилоты Ryanair обещают провести забастовку

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Ирландские пилоты Ryanair, проголосовали за то, чтобы поддержать своих британских коллег и присоединиться к забастовке. Все они являются членами ирландской Ассоциации пилотов (IALPA).

Командиры воздушных судов присоединятся к забастовке, если авиакомпания не согласится на выдвигаемые пилотами условий оплаты. В IALPA заявили, что обратятся к руководству Ryanair в понедельник, если к этому времени авиаперевозчик не согласится на требования профсоюзов.

Члены профсоюза пилотов Великобритании Balpa планируют 48-часовую забастовку с 00:01 22 августа до 23:59 23 августа и 72-часовую забастовку с 00:01 2 сентября до 23.59 4 сентября.

Представители IALPA, что 94% членов профсоюза поддержали идею забастовки. По закону, профсоюз должен предупредить компанию о забастовке минимум за неделю.

В Ryanair, в свою очередь, заявили, что связались с Balpa с просьбой возобновить переговоры. В компании отметили, что недавно британские пилоты договорились о повышении зарплаты на 20%, а старшие капитаны зарабатывают до 180 000 фунтов стерлингов в год.

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