«Пир» во время пандемии

Фото policija.lt

За минувшие выходные полиция фиксировала немало нарушений правил карантина. Представитель полиции Рамунас Матонис отметил, что люди услышали призыв как можно меньше ездить в пасхальные выходные, поэтому больших пробок на дорогах не было. Однако, по его словам, часть водителей уже с утра приезжали на контрольно-пропускные посты в нетрезвом состоянии, должностным лицам пришлось также задержать несколько лиц, которые находятся в розыске. Проводилась проверка и находящихся в самоизоляции: фиксировались случаи нарушения режима изоляции. Дескать, вышли в магазин, некоторые даже уезжали в другой город.

Нарушение правил на съемках

Полиция Каунасского округа уже начала 42 дела об административных нарушениях на отдельных лиц после состоявшихся в минувшие выходные съемок музыкальных награждений M.A.M.A. на каунасской арене Zalgiris, сообщает BNS.

Как сообщила полиция, нарушения связаны с отсутствием масок и несоблюдением безопасной дистанции. На минувшей неделе полиция начала административное дело и в отношении организаторов трансляции, всю неделю шел сбор информации и данных, связанных со съемками.

Административные дела начаты из-за нарушения правовых актов в сфере общественного здоровья, в результате чего возник риск распространения опасных или особо опасных заразных заболеваний во время карантина в условиях экстремальной ситуации. За это физическим лицам грозят штрафы в размере 500-1500 евро, юридическим лицам — в размере от 1,5 до 6 тыс. евро.

Из-за вероятных нарушений во время музыкальных награждений M.A.M.A. на каунасской арене Zalgiris полиция получила несколько десятков сообщений. В общественном пространстве уже во время трансляции возникло возмущение, почему не соблюдаются правила карантина, участники церемонии без масок и не держат дистанцию. Некоторые назвали это мероприятие «пиром во время чумы».

Организаторы утверждали, что на мероприятии не было ни одного постороннего человека, все участники перед награждениями прошли тесты на COVID-19, а персонал был в масках.

Карантинный скандал

Как сообщила полиция Литвы, в минувшую субботу ночью правоохранители приехали в один из домов в Вильнюсе, жильцы которого пожаловались на шум и громкую музыку в одной из квартир. Когда полицейские составляли административные протоколы на нарушителей, к ним подошел мужчина 1978 г. р., представился депутатом Вильнюсского городского совета и стал мешать им вести работу. Он оказался жильцом соседней квартиры. Позднее стало известно, что речь идет о члене Партии свободы, входящей в правящую коалицию в Сейме Литвы, депутате Вильнюсского горсовета Гядиминасе Яунюсе.

«Да, по соседству со мной ночью произошел инцидент, и я на него отреагировал. Услышав звуки на лестнице, я вышел посмотреть, что происходит. Мы живем в безопасном соседстве, такая ситуация – редкость, тем более посреди ночи. Большую часть происходящего я снимал на телефон, если материалы понадобятся для следствия, передам властям, буду сотрудничать. Хотел бы подчеркнуть, что я не вмешивался в работу полицейских, не использовал свою должность, не вступал в конфликт. Я просто задал полицейским вопросы, и, как результат, меня пригласили пройти проверку на трезвость. Я не нарушал закон, поэтому не видел никаких причин выполнять избыточные и необоснованные требования полицейского. Из-за этого меня закрыли в полицейской машине, а потом увезли в комиссариат для объяснений», — рассказал Г. Яунюс на своей странице в Facebook.

По его словам, то, что он наблюдал ночью, «возможные избыточные и несоразмерные действия полиции, злоупотребление властью». Также, по словам политика, его закрыли и держали в полицейской машине почти полчаса, несмотря на «антисанитарные условия» – в автомобиле была заметна кровь и место не было продезинфицировано. В интернете Г. Яунюс приложил соответствующую фотографию.

«Да, правила карантина касаются каждого. Однако все мы, в том числе и полицейские, должны действовать в соответствии с буквой закона. И в это сложное время, когда психологическое состояние общества ухудшается, а напряженность растет, мы должны не забывать о человечности, чтобы справиться с ситуацией», — написал Г.Яунюс.

Председатель Партии свободы, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте оценила поведение Яунюса у себя в Facebook. «Сейчас, когда все мы устали от карантинных ограничений и хотим их послабления, пример известных людей, особенно политиков, имеет большое значение. Я сожалею, что Гядиминас Яунюс не сдал этот экзамен. Этот случай оценит комиссия по этике Партии свободы», — сказала она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ