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Общество,Технологии

Пиратство в интернете

Фото pixabay.com

Согласно отчету  ведомства по интеллектуальной собственности в ЕС (EUIPO), 45 процентов жителей Литвы преднамеренно загружали контент из нелегальных источников. Это самая большая доля в Евросоюзе. Эстония (39 процентов) и Греция (34 процента) также вошли в первую тройку, а в Латвии к пиратству прибегал 31 процент молодых людей.

При этом опрос показал, что 51 процент европейской молодежи никогда не скачивали что-либо незаконно. Три года назад тот же показатель был равен 40 процентам. В Литве их доля составила 29 процентов.

Наименее склонны к пиратству молодые жители Германии и Великобритании — 13 и 14 процентов соответственно.

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Опрос проводился в 28 странах ЕС среди людей в возрасте от 15 до 24 лет. Респондентов спрашивали об их привычках в использовании интернета, включая доступ к фильмам, сериалам и музыке с нелегальных сайтов для скачивания или потоковой передачи.

Информация литовских СМИ      

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