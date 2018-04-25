Пиратство в интернете

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Согласно отчету ведомства по интеллектуальной собственности в ЕС (EUIPO), 45 процентов жителей Литвы преднамеренно загружали контент из нелегальных источников. Это самая большая доля в Евросоюзе. Эстония (39 процентов) и Греция (34 процента) также вошли в первую тройку, а в Латвии к пиратству прибегал 31 процент молодых людей.

При этом опрос показал, что 51 процент европейской молодежи никогда не скачивали что-либо незаконно. Три года назад тот же показатель был равен 40 процентам. В Литве их доля составила 29 процентов.

Наименее склонны к пиратству молодые жители Германии и Великобритании — 13 и 14 процентов соответственно.