Пираты выставили свой остров на продажу

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Место съёмок популярных фильмов «Казино Рояль» и «Пираты Карибского моря» – небольшой остров на Багамах – выставлен на продажу за 87 миллионов долларов.

Немалый ценник обусловлен не только известностью острова среди поклонников, но и действительно райской природой – пляжи с белым песком и пальмами, уединённость, так ценящаяся богатыми мира сего. На острове расположены пять домов с дизайнерским ремонтом и мебелью, а также причал для яхт.

Кроме того, потенциальных покупателей может привлечь соседство со знаменитыми актёрами: рядом находится остров, принадлежащий Джонни Деппу. На других близлежащих островах проживает американский актёр, режиссёр, драматург, предприниматель, сценарист, продюсер и писатель Тайлер Перри (Tyler Perry). В 2011 году журнал Forbes признал его самым богатым деятелем в сфере массовых развлечений.

Ещё один расположенный поблизости остров принадлежит американской телеведущей, актрисе, продюсеру и общественному деятелю Опре Уинфри (Oprah Winfrey). В 2009 году журнал Forbes назвал её самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе, а в 2011-м и 2013-м – самой влиятельной знаменитостью.

Выставленный на продажу остров располагается приблизительно в 100 км от Нассу и 400 км от Майами.