Pirmieji migrantai Pabradės palapinių miestelyje turėtų apsigyventi artimiausiu metu

Jo teigimu, migrantus planuojama atvežti iš pasienio užkardų, esančių Vilniaus pasienio rinktinės teritorijoje, šiuo metu užkardose sulaikyta 60 užsieniečių.

Jie bus įkurdinti viename iš dviejų palapinių miestelių, kuris skirtas migrantams izoliuoti.

„Palapinės skirtos šešiems asmenims, jose yra šildymas, kondicionavimo sistemos, elektra, šviesa ir viskas, ko reikėtų papildomai“, – pasakojo centro vadovas.

Iš viso izoliavimui skirtame palapinių miestelyje galės tilpti 60 žmonių, čia pastatyta ir viena didesnė palapinė, skirta maitinimui, taip pat įrengta keletas dušų, tualetų ir prausykla.

Netoliese baigiamas įrengti ir apgyvendinti skirtas didesnis palapinių miestelis, kuriame galės glaustis 290 užsieniečių.

„Dalis patalynės, čiužinių atvežta, tai ko gero šiandien į vakarą arba rytoj iki pietų pirmi užsieniečiai bus apgyvendinti (…) Šiandien gydytojas turėtų nuspręsti dėl 34 vyrų izoliacijos pabaigos. Jeigu tas sprendimas bus teigiamas, tai jie ir bus apgyvendinti palapinių miestelyje“, – teigė A. Kislovas.

Jo teigimu, Užsieniečių registracijos centre šiuo metu gyvena 176 užsieniečiai, 60 – Vilniaus pasienio rinktinės teritorijos užkardose ir 57 – Pasieniečių mokykloje.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 387 neteisėti migrantai. Daugiausia tarp jų yra Irako piliečių.

Šis skaičius yra beveik penkis kartus didesnis, nei buvo per visus 2020-uosius. Pernai sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 metais pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 metais – 104.

Gegužės pabaigoje Baltarusijos parlamente šios šalies autoritarinis vadovas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad po tarptautinės reakcijos į priverstinį keleivinio lėktuvo nutupdymą Minske Baltarusija migrantų nebestabdys, Lietuva tai vertina kaip sąmoningą Minsko režimo veikimą prieš Vilnių, stipriai remiantį demokratinius procesus Baltarusijoje.

Pastaruoju metu išaugus nelegalios migracijos apimtims, VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pasieniečiai iš kitų padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams padeda pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos ir Šaulių sąjungos.