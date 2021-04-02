Письма с наркотиками

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В Мариямполе письма, отправленные в исправительное учреждение, могли быть пропитаны наркотическими или психотропными веществами, сообщает Департамент тюрем Литвы. Выяснилось, что это довольно распространенный способ передачи запрещенных веществ осужденным. В основном используются синтетические каннабиноиды.

В настоящее время организована проверка. Сотрудники правоохранительных органов допросили мужчину, на имя которого были адресованы письма. В конверте, который ему прислали содержалось десять листов бумаги с напечатанным текстом. Подозревается, что они были опрысканы наркотическими веществами.

Это не первый случай, когда запрещенные вещества отправляются в тюрьмы. Стоимость подобного письма в исправительных учреждениях — около пяти-шести тысяч евро. Если осужденные получают такие письма, пропитанные листы разрезают на мелкие кусочки по полсантиметра — такие дозы обычно используются для курения.

Предыдущие исследования показали, что пропитка синтетическими каннабиноидами встречается чаще всего. Отмечается, что влияние таких веществ очень вредно для организма.

Кстати, известен курьезный случай, когда заключенные скурили книгу о Гарри Поттере, пропитанную наркотиком. Это произошло в тюрьме Ноттингема (Англия). Сотрудники тюрьмы недосчитались в книге 400 страниц и предположили, что их разорвали на куски и продали другим заключенным.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ