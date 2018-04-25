Бизнес,Экономика

Питание и наказание

Фото pixabay.com

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) остановила деятельность компании Pontem, которая предоставляет услуги общепита, в Сантаришкской клинике, сообщает BNS.

По данным службы, решение было принято после того, как обобщили результаты проверки от 5 сентября и прежних проверок. Компания не сможет работать, пока не устранит нарушения.

«Помещения для мытья посуды нуждаются в генеральном ремонте: нужно ровное покрытие на полу. Следует обновить оборудование и инвентарь. Очень важно бороться с вредителями», – сказала представитель Вильнюсского отделения ГПВС Дайва Ружялене.

Представители клиники ранее сообщали, что планируют расторгнуть договор с компанией Pontem. По данным клиники, за услуги компании платят 2,2 млн. евро в месяц. Представители компании Pontem считают, что претензии и проверки связаны с желанием клиники расторгнуть договор, сообщает BNS.

Компания уверяет, что ее деятельность остановлена из-за «незначительных нарушений». В соответствии с договором, подписанным с Pontem в 2015 г. на 7 лет, стоимость еды для взрослого пациента составляет 2,59, а для детей — 3,8 евро в день.

На минувшей неделе после устранения недостатков служба выдала разрешение на продолжение деятельности компании Pontem.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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