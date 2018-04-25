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План Г. Науседы передан Беларуси, ожидается реакция

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литва по дипломатическим каналам передала властям Беларуси предлагаемый Гитанасом Науседой план урегулирования кризиса в Беларуси, ожидается реакция из Минска, заявила в четверг советник президента.

„План передан белорусской стороне, ожидаем их реакцию», — сказала журналистам Аста Скайсгирите.

На вопрос журналистов о способе доставки плана в Минск, она ответила: «доставлен по дипломатическим каналам».

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду предложил создать в Беларуси «национальный совет» из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране. 

Власти Беларуси также должны прекратить применение силы против своих граждан и отпустить задержанных протестующих. 

Аста Скайсгирите добавила, что план из трех пунктов одобрили президенты Литвы, Латвии и Польши. 

„План обсуждался достаточно детально с нашими единомышленниками — Латвией, Эстонией и Польшей. План получил поддержку президентов этих стран,» – отметила дипломат.

В администрации президента заявили, что план Г. Науседы в пятницу будет обсуждаться на совещании Совета министров иностранных дел ЕС.

«Президент встречался с Л. Линкявичюсом и обсудил с ним завтрашнее видеосовещание Совета министров иностранных дел ЕС о ситуации в Беларуси. Министр представит коллегам из ЕС план президента для Беларуси», — сообщил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Г. Науседа для преодоления кризиса предлагает Беларуси план из трех пунктов

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