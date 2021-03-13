План Кабмина: в 2024-ом из Литвы можно будет летать в 110 направлениях

Литовское правительство будет добиваться того, чтобы к осени 2024 года повысить количество авианаправлений из Литвы до 110. До пандемии, в 2019 году, их было 92.
Докризисного уровня планируется достичь в середине 2022 года, говорится в плане реализации программы правительства.
Представитель по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы — компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас сообщил BNS, что сейчас из Литвы можно летать по 15-ти направлениям, однако до конца марта их число должно вырасти как минимум в три раза.
Бизнес-план стратегических авианаправлений Кабмин планирует утвердить в третьем квартале этого года.
По данным агентства поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje приоритетными направлениями являются парижский Аэропорт им. Шарля де Голя, Мюнхен, Штутгарт, Гамбург и Дюссельдорф (в Германии), Амстердам, Стамбул, Дублин и Женева.
Правительство также планирует расширить инфраструктуру аэропортов и увеличить количество пассажиров с 4 млн до 9 млн в год. Планируется реконструировать терминалы Вильнюсского и Каунасского аэропортов, взлетно-посадочную полосу Палангского аэропорта.
В прошлом году количество пассажиров в аэропортах Литвы сократилось на 72% до 1,8 млн., а количество рейсов – на 52% до 30 тыс. Ожидается, что в этом году удастся восстановить половину пассажиропотока, бывшего в 2019 году.