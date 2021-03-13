План Кабмина: в 2024-ом из Литвы можно будет летать в 110 направлениях

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Литовское правительство будет добиваться того, чтобы к осени 2024 года повысить количество авианаправлений из Литвы до 110. До пандемии, в 2019 году, их было 92.

Докризисного уровня планируется достичь в середине 2022 года, говорится в плане реализации программы правительства.

Представитель по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы — компании Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас сообщил BNS, что сейчас из Литвы можно летать по 15-ти направлениям, однако до конца марта их число должно вырасти как минимум в три раза.